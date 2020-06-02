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العثور على كمامات غير مطابقة للمواصفات بمستشفى الحميات بالمنيا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:11 م
كمامات
كمامات
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أنه خلال مروره اليوم الثلاثاء على مستشفيات الحميات بالمستشفى وجد 500 كمامة غير مطابقة للمواصفات، وتابع:"تبين أن هذه الكمامات قام أحد المواطنين بالتبرع بها للمستشفى".

أضاف "القاضى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الكمامات تؤثر بالسلب على صحة الأطقم الطبية، مشيرًا إلى أن الدولة توفر الكمامات للأطقم الطبية، وتابع:"سنعرف من تبرع بهذه الكمامات وسنتخذ تجاهه الإجراءات اللازمة".

ولفت محافظ المنيا، إلى أنه أحال مسئول المخازن بمستشفى الحميات للتحقيق والوقوف على تفاصيل هذه الكمامات ومن تبرع بها وكيف دخلت المخازن.

وفى سياق آخر قال محافظ المنيا،إنه يتابع باستمرار وبشكل ميدانى تطبيق الإجراءات الأحترازية والطبية التى أعلنت عنها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، وتابع:" ممنوع منعًا باتًا أن يركب مواطن وسيلة نقل دون إرتداءه الكمامة..مش هنسمح لأى حد لا يرتدى كمامة بأن يتردد على أى مؤسسة حكومية أو يستقل وسيلة نقل وسنتخذ ضده الإجراءات اللازمة".
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