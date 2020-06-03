شاهد.. كيفية رفع الرسائل البحثية لطلاب فرق النقل بحقوق القاهرة

أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، عن تشغيل روابط تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل بالكلية على الرابط الرسمى للكلية.

















وأشارت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى أنه يحب تسمية كل ملف برقم جلوس الطالب (00000) أو المجموعة (0000-0000-0000) وقراءة الأسئلة والأجوبة لاستفسارات الطلاب جيدًا.





كما نوهت على طلاب فرق النقل بالكلية على أنه ممنوع تكرار إرسال الأبحاث أكثر من مرة واحدة، ونشرت رابط للإجابة على أهم الأسئلة الشائعة والإجابات بخصوص الموضوعات البحثية.







