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تعليم

شاهد.. كيفية رفع الرسائل البحثية لطلاب فرق النقل بحقوق القاهرة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:02 ص
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن تشغيل روابط تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل بالكلية على الرابط الرسمى للكلية.


وأضافت الكلية، أنه يجب على الطلاب الألتزام بالتعليمات الخاصة برفع الرسائل البحثية، كما أعدت فيديو يوضح كيفية خطوات وتسجيل البيانات.


وأشارت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى أنه يحب تسمية كل ملف برقم جلوس الطالب (00000) أو المجموعة (0000-0000-0000) وقراءة الأسئلة والأجوبة لاستفسارات الطلاب جيدًا.

كما نوهت على طلاب فرق النقل بالكلية على أنه ممنوع تكرار إرسال الأبحاث أكثر من مرة واحدة، ونشرت رابط للإجابة على أهم الأسئلة الشائعة والإجابات بخصوص الموضوعات البحثية.


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