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رياضة

تفوق على الألمبيكو.. فرانس فوتبول: ستاد القاهرة الأكثر صخبا عربيا .. والـ 16 عالميا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:04 م
ستاد القاهرة
ستاد القاهرة
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حسام الحارتي
حصل ستاد القاهرة  الدولي على المركز الـ16 عالميا فى تصنيف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية كأفضل ملاعب العالم "صخبا" أي كأجواء جماهيرية، وذلك فى القائمة التى ضمت 30 ملعبا وأعلنت عنها الصحيفة.


وتفوق ستاد القاهرة على ملاعب أخرى شهيرة وضخمة مثل "الأولمبيكو" ملعب نادي روما الإيطالي، وكذلك "حديقة الأمراء" ملعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.


وأكدت المجلة أن التصنيف الجديد لأكثر الملاعب صخبا جاء بناء على ما تشهده من حماس الجماهير خلال المباريات كونه أهم الاثارات بالعالم.


ويحتل ستاد القاهرة المركز الأول كأفضل ملعب عربي متفوقا على ملعب محمد الخامس المغربي وملعب رادس بتونس ، وذلك وفقا لمجلة فرانس فوتبول".


وتوقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية في معظم دول العالم  بسبب انتشار فيروس كورونا .

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