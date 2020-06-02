بعد الموافقة على تطويرها.. 8 معلومات عن منطقة باب العزب.. فيديو

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن 8 معلومات عن منطقة باب العزب بمنطقة، مؤكدا أنه تم التوقيع مع صندوق مصر السيادي لتطوير منطقة باب العزب وترميم الأثار الموجودة بها.





وأضاف وزيري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الناحية الأخرى من مداخل باب العزب هى منطقة لا يوجد عليها حركة، متابعا أنه باب العزب منطقة تاريخية مصرية ومن ضمن أبواب مصر قديما.





وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه :"سيتم تطوير المنطقة على أعلى مستوى، وسيتم ترميم في المنطقة بهدف جعلها مقصد سياحي، وسيتم تطوير لمباني باب العزب، وسيتم عمل متحف بتقنيات تفاعلية، وسوق للعطار التقليدي وأطعمة تقليدي ومدرسة ومسرح".

وأكمل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار،أنه :"منطقة باب العزب هتبقي مدينة كاملة ومتكاملة وستكون حضارية تليق بالقاهرة التاريخية".

وأنهى كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه المشروع سيتم على مراحل، وخلال عام تبدأ المرحلة الأولى، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية.