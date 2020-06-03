للوقاية من كورونا..تطهير وتعقيم الأماكن الحيوية في الجيزة ..صور

تواصل محافظة الجيزة جهودها، في أعمال التطهير والتعقيم للأماكن الحيوية والوارع في جميع مدن وأحياء المحافظة، بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .



وذلك لإتخاذ التدابير اللازمة والاجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا .





و قامت مديرية الطب البيطري اليوم الثلاثاء، تحت اشراف الدكتور أشرف اسماعيل توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، بعمل الآتي :

حيث تم رش و تطهير مباني مديرية الطب البيطري بالجيزة، وكذلك تطهير وتعقيم منطقة كفر الجبل بالكامل وعزبة السيسي بالهرم ومركز غسيل الكلي بالسيسي باجمالي 400 وجه منزل و300 وجه محل .



أما في الواحات البحرية، تم تطهير وتعقيم الجمعية الزراعيه ومستودع الأنابيب بالباويطي و٢ مطعم و٤ محلات تجارية، وفي الوراق تم تطهير وتعقيم شارع النقطه القديمه وشارع دير الناحيه وشارع الجمعيه الزراعيه ومبني مجمع خدمات وراق العرب بواقع ٧٠ واجهه منزل و٤٠ محل .



بينما في ابو النمرس تم تطهير وتعقيم أدارة أبو النمرس البيطرية ووحدة أبو النمرس البيطريه ومجزر المجموعة المشتركة للدواجن بشبرامنت، أمافي العياط تم تطهير وتعقيم مركز شرطة العياط والسجل المدني والشارع الجانبي للمركز .



وكذلك في قرية وردان بمركز ومدينة منشأة القناطر تم تطهير وتعقيم وحدة أم دينار البيطرية ومكتب بريد ام دينار، وتطهير وتعقيم محطة كهرباء المنصورية و10منازل بجوارها .



واخيرا في مركز أوسيم تم تطهير وتعقيم إدارة أوقاف بأوسيم والمركز التكنولوجي بمدينة أوسيم .

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