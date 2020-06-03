بكاء وأحضان .. الشرطة تركع أمام المتظاهرين بأحد الولايات الأمريكية احتراما لهم .. فيديو

اطفأت شرطة ولاية كارولاينا الشمالية فتيل المواجهة المتوترة مع المتظاهرين، من خلال الانضمام اليهم، والمناشدة بالعدالة في قضية جورج فلويد.

وأظهرت لقطات مصورة ل٦٠ ضابط وهم يركعون احتراما وحداد لمدة ٣٠ ثانيةعلى الضحية، جورج فلويد اليوم الاثنين ، خلال التظاهرات الأمريكية الحاشدة في مدينة فايتفيل، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وقالت وزارة الداخلية الأمريكية في تغريدة، أن موقف الضباط كان يعد ف إلى إظهار مدى فهم للالم الذي يعاني منه مجتمعنا الذي يطالب بالمساواة .

وأوضحت الوزارة عبر تغريدتها على تويتر،ان الضباط رعكوا على اقدامهم ليثبتوا أن الشرطة تدافع أيضًا عن العدالة للجميع.

وأنهت الوزارة تغريدتها قائلة"نحن ملتزمون بالاستماع ومعاملة الجميع بكرامة واحترام".

فيما قال الشهود العيان إن البعض من الشرطة والمتظاهرين قد تأثروا بالمشهد وبكوا، خلال الوقفة الاحتجاجية.



