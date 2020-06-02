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اقتصاد

حملات توعية بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا بـ مياه الغربية‎

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:23 م
مياه الشرب بالغربية
مياه الشرب بالغربية
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آمنة عبدالعظيم
طالب المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالغربية، بتكثيف حملات توعية العاملين بالشركة بالإجراءات الاحترازية التى يجب اتباعها داخل أماكن العمل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وأكد زيادة عدد بوابات التطهير و التعقيم الموزعة بجميع مراكز خدمة العملاء والفروع على مستوى أنحاء المحافظة، مع التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل مقرات العمل.


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أشار عطية إلى أن تصنيع وتنفيذ بوابات التعقيم بالجهود الذاتية لأبناء الشركة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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