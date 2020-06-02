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توك شو

بدأت أشوف خيال ومستمر في العلاج.. الطبيب المصاب بالعمى يكشف تطورات حالته الصحية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:48 م
محمود سامي
محمود سامي
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هاني حسين
كشف الدكتور محمود سامي، الذي فقد بصره بسبب ضغط العمل في مواجهة فيروس كورونا عن تطورات حالته الصحية.

وقال محمود سامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "خضعت لجلسات الأكسجين تحت ضغط متعدد، وجلسات فصل البلازما".

وأضاف محمود سامي "بدأت تظهر بعض الخلفيات البيضاء وبعض الخيال أمامي، وهذا تطور إيجابي في حالتي".

وتابع محمود سامي "دليل على بداية وصول الدم للعصب البصري والشريان الشبكي، وأنا مستمر في رحلة استعادة بصري مرة أخرى".

وأكمل محمود سامي "أنا مش زعلان من تعرضى للإصابة وده طريق لازم امشي فيه، ولا أشعر باليأس ومستمر في رحلة علاجي إلى ان استعيد بصري".

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