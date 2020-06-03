الطبيب الفلسطيني المتطوع بـ عزل إسنا: برد الجميل لأهله.. ومصر الشقيقة الكبرى لنا

قال الدكتور عارف الفرا، طبيب فلسطينى، إن تطوعه للعمل فى مستشفى عزل إسنا، يأتى على خلفية رد الجميل إلى أهله، ومن قبيل الإنسانية.





وتابع: "ما قمت به شرف لكل إنسان وطبيب لكل شخص تربى وتعلم على أرض مصر .. تربية فى فلسطين ولكن تخرجت فى عام 2014 من مستشفى قصر العينى بمصر ".









وأضاف " الفرا" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر هى الشقيقة الكبرى لفلسطين، ودائمًا ما تدعمها وتساندها بشكل مستمر، وتابع:"ما قمت به لا يساوى شئ تجاه الأعمال الكبرى من الدولة الأم مصر تجاه فلسطين.. كان هناك تشجيع من أهلى فى فلسطين على خطوتى هذا وكانوا يدعون لى ويشكرونى على ذلك".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة ، من ضمنهم الـ 6827 متعافى.





وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.