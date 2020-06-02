نشرة السوشيال ميديا.. خالد النبوي يتضامن مع ضحية الشرطة الأمريكية.. ومي سليم تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





نشرت الفنانة راندا البحيرى , عبر حسايها الرسمة بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " , صورة صورة للفنان محمد نور بصحبة والدة، تنعي وفاة والدة .





نشر الفنان خالد النبوى , عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " إنستجرام " صورة سوداء تضامنا مع ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد





نشر الفنان أشرف عبد الباقى، صورة للفنان على عبد الرحيم عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ناعيا إياه بعد وفاته اليوم، الثلاثاء.





نشرت الفنانة مى سليم , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها , ظهرت فيها بلوك جذاب يبرز جمالها .





نشر الفنان عمر كمال , عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور " تويتر " فيديو جديد له من داخل سيارته الخاصة وهو يغنى اغنية " انا مبقتش انا " .















نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة سوداء, تضامنا مع ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد



