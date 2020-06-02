AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نشرة السوشيال ميديا.. خالد النبوي يتضامن مع ضحية الشرطة الأمريكية.. ومي سليم تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:42 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشرت الفنانة راندا البحيرى , عبر حسايها الرسمة بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " , صورة صورة للفنان محمد نور بصحبة والدة،  تنعي وفاة والدة . 

نشر الفنان خالد النبوى , عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " إنستجرام " صورة سوداء تضامنا مع ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد 

نشر الفنان أشرف عبد الباقى، صورة للفنان على عبد الرحيم عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ناعيا إياه بعد وفاته اليوم، الثلاثاء. 

نشرت الفنانة مى سليم , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها , ظهرت فيها بلوك جذاب يبرز جمالها . 

نشر الفنان عمر كمال , عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور " تويتر " فيديو جديد له من داخل سيارته الخاصة وهو يغنى اغنية " انا مبقتش انا " . 



نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة سوداء, تضامنا مع ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد . 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة السوشيال ميديا.. هالة صدقي تنفعل بسبب حالة رجاء الجداوي.. صورة نادرة لـ راندا البحيري.. نانسي عجرم تروج لحفلها الغنائي

نشرة السوشيال ميديا: حقيقة انفصال منة عرفة واليوتيوبر علي غزلان.. أصالة تدعم نهال نبيل بعد إصابتها بكورونا ..أول ظهور لـ محمد رمضان وشقيقته بعد الإفراج عن زوجها

دنيا سمير غانم تتضامن مع جورج فلويد: كلنا سواسية

لا للعنصرية.. أحمد السقا يتضامن مع جورج فلويد

موجز السوشيال.. أحمد السقا يتضامن مع جورج فلويد.. ومجدي الهواري ينشر صورة له مع السيسي

حفيد مبارك يدعم جورج فلويد عبر إنستجرام .. شاهد

ترشيحاتنا

فستان أبيض قصير.. دينا الشربيني تتألق بصورة جديدة على إنستجرام

فيديوجراف| الأهلي يحسم مستقبل حسام عاشور

عضو الـ كاف السابق: الاتحاد الدولي للإحصاء لم يمنح الأهلي أو الزمالك لقب نادي القرن

الموت يفجع الفنانة كارمن سليمان

أحمد موسى يكشف حقيقة سقوط عامل نظافة بالشارع بعد إصابته بكورونا

من داخل مستشفى العزل .. تعرف على حالة رجاء الجداوي الصحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. دينا الشربيني تتألق بصورة جديدة على إنستجرام

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم