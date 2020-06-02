أحمد موسى مهاجما حسام عاشور: تطاول على الأهلي بعدما صنع له اسمه

علق الإعلامي أحمد موسى على أزمة اللاعب حسام عاشور والنادي الأهلي، قائلا: حسام عاشور تطاول على الأهلى بعدما صنع له اسمه.









وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، : «أنا لو كنت في بيت وسبته مينفعش أتكلم عنه إلا بكل خير حتى لو انا مشيت منه زعلان لأني بفهم في الأصول .. حسام عاشور قضى 16 عاما في النادي الأهلى وأصبح نجما عندما ذهب للأهلى ».









وأكد أن الأهلى نادي القرن صاحب البطولات والإنجازات، و«لا يقف على أي شخص من اللاعبين أو مجلس الإدارة لأنه «النادي الأهلي» ولا يلوي دراعه حسام ولا غير حسام» .









وأشار موسى إلى أن الكابتن حسام عاشور أخطأ في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأساء للأهلي، متابعًا، حسام عاشور كان من بين 3 اعترضوا على تخفيض العقد في عام 2011.









وقال : حسام عاشور لم يجد نفسه خلال العامين الماضيين ، وكان يريد من النادي الأهلي أن يقيم تكريما له ولكن لم يحدث، مؤكدا أن النادي الأهلي أخرج الكارت الأحمر للكابتن حسام عاشور .