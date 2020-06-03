AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النقض توضح التعريف القانوني لهيئة المساحة واختصاصاتها

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:28 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تعريف الهيئة العامة للمساحه واختصاصاتها.

اقرأ أيضًا:

جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٣٣ سنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة للمساحة ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الرى ومن بين ما حددته المادة الثانية منه القيام بالأعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

كما نصت المادة العاشرة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.. لما كان ذلك، وكان المرجع – حسبما سلف البيان – في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة العامة للمساحة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ في مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولًا للوزير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نزع العقار للمنفعة العامة.. النقض توضح هذه الحالة

تشكيل المحاكم الاقتصادية واختصاصاتها.. النقض توضح

اختصاص وزير التربية والتعليم .. النقض توضح هذه الحالة

المحافظ.. النقض توضح هذه الحالة

الهيئة العامة.. النقض توضح هذه الحالة

عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم.. النقض توضح

ترشيحاتنا

الأولى توفيت والثانية تحتاج الدعاء.. أول رائد فضاء مصري يروي مأساة شقيقتيه مع فيروس كورونا.. صور

بعد معاناة 5 أشهر.. وفاة الطبيب الصيني الذي أصبحت بشرته داكنة بسبب كورونا.. صور

لجنة وزارية لجرد هدايا وتبرعات تركي آل الشيخ للنادي الأهلي

بدأت أشوف خيال ومستمر في العلاج.. الطبيب المصاب بالعمى يكشف تطورات حالته الصحية

لن تتوقع.. سعر حلق دينا الشربيني في أحدث جلسة تصوير

مجموعة طلعت مصطفى: مستعدون جيدا لأزمة كورونا ولدينا 5 سيناريوهات للتعامل معها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. دينا الشربيني تتألق بصورة جديدة على إنستجرام

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم