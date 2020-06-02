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وزير الإعلام: طبقنا الحظر الكلي مرتين دون أن نعلن بشكل صريح.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:49 م
اسامة هيكل
اسامة هيكل
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هاني حسين
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن  الدولة سعت إلى دوران عجلة الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا قدر المستطاع.

وأضاف أسامة هيكل في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" تم طرح سيناريو الحظر الكامل اثناء مناقشة إجراءات مواجهة كورونا".

وتابع أسامة هيكل:" حظر التجول الجزئي هو حظر طبي وليس امني او سياسي والحكومة والمواطن شركاء في مواجهة فيروس كورونا"، مضيفا:"  عملنا حظر كلي مرتين بدون ان نعلن صراحة".

وأكمل أسامة هيكل:"  تم فرض حظر كلي  ولكننا لم نعلن عنه وهذا ما حدث في يوم شم النسيم وأسبوع عيد الفطر  حيث تم مد إجازة عيد الفطر لـ 8 أيام وتم تعطيل المواصلات العامة و اتوبيسات الرحلات وإغلاق الشواطيء والمتنزهات ".

ولفت اسامة هيكل:"  لو طبقنا حظر كلي مش هنعرف ناكل او نشرب وسوف تظهر  أزمات، وحتى لو يوم واحد فقط".


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