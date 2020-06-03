اليوم .. جنايات القاهرة تصدر حكمها علي طالب قتل خال صديقه في السلام

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، بعضوية المستشارين حسن حسين، وعصام يحيى اليماني وحسام الدين فتحى، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، وهاني حمودة. الحكم على طالب ثانوي قتل خال صديقه.
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أوضح امر الإحالة ان المتهم بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض أداة "ماسورة حديدية"، وما إن حانت لهما فرصة الخلاص منه حتى عاجله الثاني بتلك الأداة على خلفية الرأس مما أفقده توازنه وسقط أرضا ثم شل الأول حركته وكتم الثاني أنفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وإمعانا في تأكيد وفاته قام الثاني بذبحه بسكين احضرها له الأول من داخل المسكن.
كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة عن أن المتهم الأول "ص. ش. م" طفل جاوز الخامسة عشرة من عمره بالاشتراك مع المتهم الثاني "ع.م. ع"، قتلا المجني عليه "ص. س. ا" والذي يمت بصلة قرابة "خال" إلى صديق المتهم الأول، عمدًا مع سبق الإصرار في منطقة السلام بمحافظة القاهرة.