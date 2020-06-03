اليوم .. جنايات القاهرة تصدر حكمها علي طالب قتل خال صديقه في السلام





أوضح امر الإحالة ان المتهم بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض أداة "ماسورة حديدية"، وما إن حانت لهما فرصة الخلاص منه حتى عاجله الثاني بتلك الأداة على خلفية الرأس مما أفقده توازنه وسقط أرضا ثم شل الأول حركته وكتم الثاني أنفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وإمعانا في تأكيد وفاته قام الثاني بذبحه بسكين احضرها له الأول من داخل المسكن.







