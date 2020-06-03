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حوادث

السيطرة على حريق هائل بعزبة سلطان بالمنيا دون خسائر بشرية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:21 ص
حريق
حريق
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ايمن رياض
تمكّنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بعزبة سلطان التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار بمركز المنيا دون وجود خسائر فى الأرواح.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى العزب التابعة للوحدة المحلية بصفط الخمار بمركز المنيا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

وتمت السيطرة على الحريق دون وجود خسائر فى الأرواح.. وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أنه طبقًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتنفيذا لتعليمات  المهندس محمد سيد علي رئيس مركز ومدينة المنيا بضرورة التعامل الفورى مع أى أزمات أو مخاطر تهدد الصالح العام.

قامت الوحدة المحلية بصفط الخمار فى وجود رئيس الوحدة بالتعامل مع حريق نشب  بالقرية وعلى الفور تم إخطار  العمليات واستدعاء المطافى وتم السيطرة على الحريق دون وجود أى خسائر فى الأرواح .

 وقد أكد الدكتور محمود شعيب رئيس القرية علي ضرورة التصدى لأى أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين وان العمل مستمر للتواصل مع أى عقبات والعمل على حلها فورا .

وأكد انه تم تنفيذ أعمال إزالة  تعديات على أرض أملاك الدولة وكذلك رفع المخلفات الصلبة والقمامة على مدار اليوم .
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