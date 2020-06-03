نظر محاكمة مالك شركة ومهندس في قضية رشوة المليون جنيه لـ معاون وزير الآثار

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة مالك شركة ومهندس تنفيذي بشركة مقاولات عرضا رشوة على معاون وزير الآثار لشؤون الآثار الإسلامية، مقابل صرف مستحقات مالية.





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واوضح امر الإحالة، قيام المتهمين بعرض رشوة على موظف لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن عرضا على معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية، 150 ألف جنيه مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركة الأول.





وأضاف امر الإحالة أن المتهم الثاني حضر الي الموظف العمومي لتعاقد الشركة التي يعمل بها مع وزارة الآثار على ترميم عدد من المباني الأثرية، وعرض عليه عطايا على سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بالمشروع .





واوضح أمر الإحالة ان المتهم الاول أيضا حضر الي الموظف العمومي وعرض عليه رشوة مقابل إبداء الرأي بالموافقة على صرف قيمة المستحقات المالية لعدد من مستخلصات بقيمة مليونين و500 ألف جنيه.