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رياضة

لا تتوقع أي شيء.. أجايي: غيابي عن كأس أمم أفريقيا الأخيرة صدمني

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:02 ص
جونيور اجاي
جونيور اجاي
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عمرو ابوبكر
قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تفاجأ باستبعاده من قائمة منتخب بلاده في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في مصر.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "كنت أشعر من مكالمات أصدقائي في المنتخب باقتراب إنضمامي في كأس الأمم وذلك لم يحدث، وحزين تمامًا من ذلك الأمر".

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وتابع: "لا تتوقع أي شيء؛ حتى إذا حدث عكسه فتشعر بالحزن لذلك أنا كنت جاهز لأي قرار سواء بالانضمام أو لا، ولكن أتمنى الانضمام في الفترة المقبلة للمنتخب".

وأتم: "قرار عدم إنضمامي للمنتخب يرجع إلى مدرب المنتخب النيجيري وهذا لا يعني أنه سيء بالنسبي لي، وأيضًا لا يعني أنني لاعب سيئ، ومتأكد أن قراره لمصلحة المنتخب من وجهة نظره".
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