لا تتوقع أي شيء.. أجايي: غيابي عن كأس أمم أفريقيا الأخيرة صدمني

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إنه تفاجأ باستبعاده من قائمة منتخب بلاده في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في مصر.





وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "كنت أشعر من مكالمات أصدقائي في المنتخب باقتراب إنضمامي في كأس الأمم وذلك لم يحدث، وحزين تمامًا من ذلك الأمر".





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وتابع: "لا تتوقع أي شيء؛ حتى إذا حدث عكسه فتشعر بالحزن لذلك أنا كنت جاهز لأي قرار سواء بالانضمام أو لا، ولكن أتمنى الانضمام في الفترة المقبلة للمنتخب".



