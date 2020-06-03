لا توجد رؤية واضحة.. الجونة: من يتحمل خسائر الأندية حال إلغاء الدوري؟.. فيديو

أكد نادر شوقي، المدير التنفيذي لنادي الجونة، أنه لا توجد رؤية واضحة بشأن المستقبل في حالة إلغاء الدوري أو استئناف الموسم الحالي.
وأضاف نادي شوقي في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه لم يحدث تواصل بين اتحاد الكرة والجهات المعنية لبحث مصير النشاط حتى تلك اللحظة .
وأكد نادر شوقي أنه في حالة صدور قرار من اتحاد الكرة بإلغاء الموسم الحالي من الدوري ستكون هناك خسائر كبيرة للأندية .
وتساءل نادر شوقي بقوله: "من يتحمل خسائر الأندية في حالة إلغاء الدوري؟".
وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية .