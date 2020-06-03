مستحقة منذ 2015.. ماريان تشكو تأخر استلام شقتها بدار مصر

شكت ماريان منير راغب تاوضروس، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر استلام شقتها ضمن مشروع دار مصر المرحلة الأولى بمدينة الشروق، مطالبة باستلام وحدتها فى أقرب وقت ممكن.





وقالت القارئة في رسالتها: "حجزت شقة رقم 7 بعمارة رقم 23 منذ عام 2015 و كان وفقا لكراسة الشروظ الاستلام بعد 18 شهر بتشطيب فاخر ولكن بعد خمس سنوات لم يتم تسليم المرحلة الأولى كاملة".





للتواصل مع القارئة 01002458090





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