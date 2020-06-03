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بين الناس

مستحقة منذ 2015.. ماريان تشكو تأخر استلام شقتها بدار مصر

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكت ماريان منير راغب تاوضروس، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر استلام شقتها ضمن مشروع دار مصر المرحلة الأولى بمدينة الشروق، مطالبة باستلام وحدتها فى أقرب وقت ممكن. 

وقالت القارئة في رسالتها: "حجزت شقة رقم 7  بعمارة رقم 23  منذ عام 2015 و كان وفقا لكراسة الشروظ الاستلام بعد 18 شهر  بتشطيب فاخر ولكن بعد خمس سنوات لم يتم تسليم المرحلة الأولى كاملة".

للتواصل مع القارئة 01002458090

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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