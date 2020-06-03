AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. نظر دعوى تطالب محمد رمضان بـ25 مليون جنيه تعويضا للطيار الموقوف

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:09 ص
صدى البلد
Advertisements
رامي المهدي و اسلام مقلد
تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم، الأربعاء، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه.




وطالب المحامي، الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله الطيار أشرف أبو اليسر، نظرا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.


وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.


ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جديد من المحكمة في دعوى أشرف أبو اليسر ضد الفنان محمد رمضان

الفن أمام المحكمة.. 3 قرارات خلال أسبوع بشأن محمد رمضان وأحمد عز

تأجيل دعوى مطالبة محمد رمضان بـ 25 مليون جنيه تعويضا للطيار الموقوف

نظر دعوى تعويض طيار بـ25 مليون جنيه من محمد رمضان..اليوم

لا يقدم غناء ولا طربا.. رد قوي من أحمد سعد عن رأيه في أغاني محمد رمضان..فيديو

ترشيحاتنا

نشرة الفن | ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية.. وأول تعليق من شقيقة محمد رمضان على تنمر رواد السوشيال ميديا بها

أذكار الصباح .. تعلق القلب بالله وتحصن من الشياطين

إصابة 5 بينهم ضابطان في إطلاق نار بنيويورك

أخبار التوك شو| أحمد موسى يهاجم حسام عاشور.. تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية.. تقرير الصحة عن وفيات كورونا

استمرار الاحتجاجات في محيط البيت الأبيض.. فيديو

استدعاء الحرس الوطني في 26 ولاية أمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 2 جنيه.. نوع من الزيوت يعالج القدم المتشققة فى دقائق

شاهد.. طفل وزيرة إماراتية يقتحم عليها البث المباشر مع الأمم المتحدة.. فيديو

رسميا .. انطلاقBMW الفئة الرابعة 2021 .. صور