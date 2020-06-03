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أخبار البلد

نقابة الإعلاميين تشكل لجنة لإدارة أزمة كورونا.. وتوفر أدوات التطهير بدعم يصل لـ 50%

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:21 ص
نقابة الاعلاميين
نقابة الاعلاميين
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حمادة خطاب
شكلت نقابة الاعلاميين برئاسة دكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين لجنة لادارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتتواصل مع جميع الاعضاء لتقديم الرعاية الطبية اللازمة والتيسرات للزملاء أعضاء النقابة في كافة انحاء الجمهورية.

وتتكون لجنة لادارة أزمة فيروس كورونا المستجد، من التالي أسماؤهم:

الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين (01111066631)
محجوب سعـدة السكرتيرالعام (01223634998)
خـالد فتــــوح أمين الصنـدوق (01009997048)
محمود هيكل المنسـق الإداري (01094006965)

1 – الإعلام الخاص :
نشأت الديهي (01221100211)

2 – مبنى ماسبيرو بالقاهرة:
مصطفي فكرى (01119237322)
عبدالفتاح سالم (01111284111)
خــالد ســالـم (01212920008)

3 – إذاعة وتليفزيون الإسكندرية:
أحمد كحيلو (01008289836)
عبده جمعة (01003201524)

-  إقليم الدلتا (إذاعة وتليفزيون ):
 أيمن سليمان (01271795557 – 01095600678)

5 –  إقليم الاسماعيلية: (إذاعة وتليفزيون ):
 علاء وحيد (01001166331)

6 -   إقليم الصعيد : (إذاعة وتليفزيون ):
 مدحت يحيي ( 01067903335)
أشرف كمال (0122703619)

7 – إقليم أسوان (إذاعة وتليفزيون ):
علي عبد الماجد (01098766555 – 01006095651)
حسين فتحى (011114049402)

سوهاج:
 محمد رفعت (01556900076)

الأقصر:
 جيهان عبد المنعم (01001937117)


8 -  إذاعة مرسى مطروح:
أحمد أدم ( 01094357358)

9  – إذاعة جنوب سيناء:
سهير محمد سعيد (01004995082)

10 – إذاعة وتليفزيون شمال الصعيد :
عبد الحكيم اللواج (01001021771 – 01110131414) الفيوم
ايناس عبد العزيز(01013586670)

11  – إذاعة شمال سيناء:
 لطيف الشوربجى (01224313031)

12 -  إذاعة حلايب وشلاتين:
ياسر عبد العظيم (01009886106)

وأكد نقيب الاعلاميين أن النقابة خلال الفترة الماضية ومنذ ظهور جائحة كورونا؛ تعاقدت مع شركة متخصصة في التعقيم والتطهير للمقرات والمؤسسات، وتم تعقيم مقر النقابة، وتستمر الشركة  في تعقيمها الدوري.

واوضح ان النقابة توفر الكمامات اللازمة وأدوات التطهير لكل الزملاء الاعضاء وأسرهم بمقر النقابة الكائن في 8 شارع عائشة التيمورية بجاردن سيتي امام قسم شرطة قصر النيل بدعم يصل الي 50% أقل من اسعارها بالاسواق ، وتنسق النقابة مع بعض الزملاء الاعضاء في الأقاليم علي مستوي الجمهورية  لترسل لهم مندوبا بالكميات اللازمة حسب طلب واحتياجات الزملاء بالاقاليم.
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