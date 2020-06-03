لطلاب هندسة عين شمس.. كل ما تريدون معرفته عن اختبار أيلتس الأكاديمي

تقدم كلية الهندسة جامعة عين شمس خدمات كثيرة لطلابها حيث وضعت لينك لمعرفة كل شيء عن اختبار ايلتس الاكاديمي وكيفية اجتيازها ويأتي ذلك في أطار تطوير أفكار الطلاب ودعمهم علميا .





وأوضحت الكلية أنه من خلال الرابط التالي ؛ يمكنك التسجيل لحضور حصة الماستر المقدمة.





كما طورت الكلية ، العديد من التجارب الافتراضية من أجل تحسين التعلم الإلكتروني أثناء الحجر الصحي، مؤكدة أنه "يمكن لطلابنا المبتدئين الآن تجربة بعض تجارب الفيزياء والكيمياء بنفس الطريقة كما لو كانوا داخل المختبر في الحرم الجامعي.. يتم الآن تقديم التجارب التالية لطلابنا في الدورات التالية".









PHM021: الاهتزازات والاموجات

1-تجربة التسجيل.

2-خواتم نيوتن

3-صريف الاختلاف





PHM022: الكهرباء والمغناطيسية

1-مجال مغناطيسي

2-دوائر RC

3-دوائر التكييف

4-معامل درجة الحرارة للمقاومة





PHM041: كيمياء هندسة

1-الخصائص المادية





لمزيد من التجارب الافتراضية، قم بزيارة www.elab.edu.eg