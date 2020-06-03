أخبار الحوادث| غرق تلميذين في ترعة بكفر الشيخ.. وحريق هائل بالمنيا

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:







تمكّنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بعزبة سلطان التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار بمركز المنيا دون وجود خسائر فى الأرواح.









نعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بخالص العزاء لأسرة التلميذين أحمد حمادة، وفارس محمد، بالصف الثانى والثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد بسيوني الابتدائية التابعة لإدارة مطوبس التعليمية.









كاد عقار سكني ومعمل تحاليل أن يتعرضا للاحتراق، بعد أن اشتعلت النيران في صيدلية شهيرة أسفلهما في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.







