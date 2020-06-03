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رياضة

رئيس هيئة الدفاع بالترجي التونسي يكشف موقف فريقه من قضية مباراة الوداد الشهيرة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:50 ص
الوداد والترجي
الوداد والترجي
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عمرو ابوبكر
كشف رياض التويتي، رئيس هيئة الدفاع بالترجي التونسي عن موقف الترجي في قضية مباراة الوداد الشهيرة. 

وقال التويتي إن، بأن أقصى قرار من الممكن أن تتخذه المحكمة الدولية في قضية الترجي والوداد الشهيرة والتي مر عليها عام، هو عدم انسحاب الوداد.

وأضاف "التويتي"، خلال تصريحات مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن الوداد كان من المفترض أن يستأنف ضد الاتحاد الأفريقي فقط بسبب عقوبة الانسحاب؛ ولكن استئنف ضد الترجي والاتحاد الأفريقي كذلك. 

وأكمل: "الأمر الآن يتعلق بهل الوداد انسحب من المباراة أم لا وليس أي شيء آخر. 


واشار التويتي الى أن، المحكمة لن تستطيع أن تتخذ قرارا بإعادة المباراة وهي تعرف حدودها فقط ومن الصعب أن تتجاوزها. 

وأكمل: القرار الذي من الممكن أن يتخذ من قبل المحكمة الرياضية هو اعتبار الوداد غير منسحب فقط لا غير وليس أي شيء آخر. 
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