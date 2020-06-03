فريق عمل مجدي يعقوب يحقق أمنية الطبيب المصاب بفقدان الرؤية.. فيديو

قال الإعلامي شريف عامر، إن فريق عمل الدكتور مجدي يعقوب، تواصل معه وطلب رقم هاتف الدكتور محمود سامي الذي فقد بصره في أثناء علاج مرضى فيروس كورورنا لتلبية رغبته في لقاء مجدي يعقوب .





من جهته قال الدكتور محمود سامي: " الخبر ده اسعدني جدا لأني سأقابل الدكتور مجدي يعقوب".





وأضاف محمود سامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": " مجدي يعقوب مثلي الاعلى في الحياة بإنسانيته وعلمه الكبير، وكنت اتمنى ان اكون تلميذه او من فريق عمله ".





وكشف محمود سامي عن تطورات حالته الصحية قائلا: "بدأت تظهر بعض الخلفيات البيضاء وبعض الخيال أمامي، وهذا تطور إيجابي في حالتي".





وأكمل محمود سامي "أنا مش زعلان من تعرضى للإصابة، وده طريق لازم امشي فيه، ولا أشعر باليأس، ومستمر في رحلة علاجي إلى ان استعيد بصري".