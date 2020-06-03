كأنك معي في المستشفى.. رسالة من نائب أصيب بكورونا لرئيس البرلمان وزملائه بالمجلس

تقدم الدكتور هشام مجدي عضو مجلس النواب برسالة شكر وتقدير الى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، على خلفية الجهود التى بذلها المجلس دعما له بعد أصيب بفيروس كورونا ، حيث يتماثل الان للشفاء بعد حصوله على بروتوكول العلاج والذى أتى بنتائج إيجابية.





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ووجه النائب، كلمة- في رسالته- لرئيس البرلمان قائلا " استاذى ووالدى كم أعتز بكم رئيسا للسلطة التشريعية وافتخر بكم معلما وأستاذا تتلمذت على يديه ويوما بعد يوم يعلو قدرك لدينا وتطال رؤوسنا واعناقا السماء المواقف واللفتات الإنسانية التى تبدو منكم تجلعنى انحنى احتراما واجلالا وتعظيما لشخصكم الرائع".





وأكمل مجدي رسالته " الظروف الحرجة التى مررت بها أشكركم التدخل السريع للحفاظ على نواب الشعب ورعايتهم ومتابعتهم حتى التماثل للشفاء".





وأوضح موجها كلامه لرئيس البرلمان " فى خضم أعمالكم الجسام حرصت على السؤال علينا و كان لسؤالكم أكبر الأثر فى رفع معنوياتنا والآن بعد أن تمالكت نفسى وهدات انفاسى أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ما قدمت لنا من عون ورعاية".





و اضاف قائلا:" اسمح لى استاذى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس ان أقبل رأسك عرفانا بالجميل كما أتقدم بالشكر للمستشار محمود فوزى الأمين العام صاحب فضل وجهد مشكور لايهدا ولاينام لدرجة شعورى بأنه الذى يرافقنى فى المستشفى.







