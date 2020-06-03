كورونا يفسد الاحتفال بعيد ميلاد زوج الملكة إليزابيث الـ 99

أفسد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) احتفال الأمير فيليب، دوق أدنبرة بعيد ميلاده الـ 99، والذي من المقرر أن يتم الاحتفال به في الأسبوع المقبل.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الأمير فيليب سيتخلي عن إقامة احتفال لعيد ميلاده، وسيكتفي بغذاء بسيط مع الملكة إليزابيث.









وأكدت مصادر ملكية عدم وجود أي خطط للاحتفال بهذه المناسبة، وأن فيروس كورونا المستجد لم يمنعه من الاحتفال بعيد ميلاده نظرا لأنه يرى الاحتفال بعيد الميلاد هراء لا داعي له، ومن عادات الأمير فيليب عدم إثارة ضجة خلال مناسباته الشخصية.





وأوضح أحد المطلعين على الشؤون الملكية أن فيليب في عزلة في قلعة وندسور مع الملكة منذ عيد الفصح، وهي أطول فترة قضاها الزوجان معا.





وسيتم الإعلان عن الأمنيات السعيدة للأمير فيليب وتهنئته عبر مواقع التواصل الإجتماعي من قبل افراد الاسرة المالكة، ويأمل قصر باكنجهام في الاحتفال بهذه المناسبة لصاحب السمو الملكي بطريقة بسيطة لا تلحق به أو أيا من أفراد الأسرة الضرر.