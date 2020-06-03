صحة الركاب أهم شيء.. هيئة سكك حديد مصر توضح الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.. فيديو

قال المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر، إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا وهيئة السكة الحديد تعمل علي الصدى إلى انتشار هذا الفيروس عن طريق تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.





وأضاف أشرف رسلان خلال حواره مع برنامج اهل مصر المذاع علي قناه سكاى نيوز، أن محطات السكة الحديد يتردد عليها عدد كبير من الركاب وقمنا بتوزيع المنشورات الخاصة بطرقة الوقاية علي جميع المحطات بالإضافة الي رسائل التوعية عبر مايكروفونات الإذاعة في المحطات.





واوضح أشرف رسلان ،: أننا نقوم بتعقيم وتطهير جميع الاماكن التي يتردد عليها الركاب مثل الارصفة وشبابيك التذاكر وهذا بناء علي خطة محكمة وضعتها وزارة النقل .





وأوضح: نقوم بتسير 664 قطارا، وأجرينا تعديلا لإضافة 3 قطارات اليوم، وهكذا يصل عدد القطارات المسيرة الي 667، وهذا من الساعة 6 صباحا حتي الساعة 8 مساء .





وأكد أن صحة الركاب اهم شيء، وهناك تقارير تقدم كل 30 دقيقة؛ لمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .