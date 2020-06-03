الجميع متعاون.. سحر عبدالحق: لا خلافات بين أعضاء اللجنة الخماسية.. فيديو

قالت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إن اللجنة الخماسية واجهت العديد من الأزمات لحظة توليها مهام العمل بشكل رسمي.

وأضافت سحر عبد الحق خلال لقائها بفضائية " أون تايم سبورتس"، أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق بذل مجهودا كبيرا خصوصا في ملف حكم الفيديو"var".

وأوضحت سحر عبد الحق،أنه ستتم دراسة إعادة جمال الغندور لتولي لجنة الحكام من جديد في حالة إعادة النشاط الرياضي من جديد .

وأكد سحر عبد الحق أنه لايتم اتخاذ أي قرارات دون موافقة كافة أعضاء اللجنة الخماسية متابعة: "هناك تعاون بين كل أعضاء اللجنة الخماسية ولاصحة لوجود اختلافات.

واضافت:" يتم الإجتماع بين أعضاء اللجنة الخماسية بصفة يومية لمناقشة الأمور واتخاذ القرارات".