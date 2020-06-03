فيديوجراف.. الأزهر يوقع عقوبة على صاحب فيديو اجري يا شيخ

تداول رواد السوشيال ميديا اول ايام عيد الفطر مقطع فيديو لشاب يأوم الناس لصلاة عيد الفطر بالدقهلية، وبمجرد سماع صوت دورية الشرطة؛ قطع الشاب صلاته وفر هاربا، خوفا من أن يقع في قبضة الشرطة لاختراقه تعليمات مجلس الوزراء بمنع صلاة العيد واي تجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن نتيجة التحقيقة والعقوبة الموقعة من ادارة الشئون القانونية بقطاع المعاهد الازهرية على الطالب صاحب الواقعة من خلال الفيديوجراف التالي.