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اقتصاد

نشرة خدمات صدى البلد | تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك.. بنك عودة يلغي رسوم إصدار البطاقات الائتمانية السنوية.. وإعفاء غرامات التأخير لأقساط الوحدات السكنية بالمدن الجديدة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:30 ص
نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد
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مايكل عياد
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري نشرته الاقتصادية الخدمية، والتي تشمل أبرز الخدمات الاقتصادية الهامة المقدمة من الموقع للقراء، ويأتي في مقدمتها إتاحة تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك، وخدمات جديدة من بنك عودة للعملاء الجدد، وإليكم أبرز الموضوعات اليوم:


تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك، تُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم خفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، على النحو الذي يساعد في تشجيع الصناعة، وتقليل تكلفة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية خاصة مع التوجه العالمي للتعايش مع أزمة «كورونا».

خدمات جديدة من بنك عودة للعملاء الجدد
أعلن بنك عوده - مصر عن الغاء رسوم اصدار البطاقات الائتمانية السنوية الجديدة للعملاء الجدد و كذلك التجديد  باستثناء بطاقات World Elite ذلك ابتداء من الأول من يونيو 2020.
الخميس.. الإعفاء من غرامات التأخير لأقساط الوحدات السكنية بالمدن الجديدة
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهرين، تبدأ من يوم الخميس الموافق 4 يونيو الجارى، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.
استئناف خدمة منح أو تجديد الإقامة بقسم جوازات الاستثمار
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن استئناف تقديم خدمة منح أو تجديد الإقامة بقسم جوازات الاستثمار بمقر الهيئة بشارع صلاح سالم، وأوضحت الهيئة، أنه على الراغبين فى الحصول على خدمة منح أو تجديد الإقامة بقسم جوازات الاستثمار حجز موعد مسبق للحضور من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.
تنفيذ 2880 شقة بالشيخ زايد .. اعرف التفاصيل والمساحات
كشف المهندس مصطفى فهمى رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد عن تنفيذ الجهاز لـــ120 عمارة سكنية ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر خلال العام المالى المقبل 2020 - 2021.
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