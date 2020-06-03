منهم في الزمالك وبيراميدز.. أجايي: 4 لاعبين من بين الأفضل في الدوري

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عددا كبيرا من اللاعبين في الدوري المصري، يظهرون بشكل متميز، فعندما أشاهد المباريات في التليفزيون أرى أن هناك لاعبين مميزين.





وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "هناك أكثر من لاعب، سواء في فريقي، بالإضافة إلى الزمالك وبيراميدز".





وبسؤاله عن الأفضل بالأسماء من وجهة نظره، أجاب: "حسام عاشور ووليد سليمان.





وأضاف "شيكابالا أيضا لاعب جيد للغاية ونتحدث كثيرًا في بعض الأحيان، وعبدالله السعيد".



