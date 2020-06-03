سحر عبد الحق: كرة القدم النسائية في مصر مظلومة بسبب الإعلام

قالت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ان الاعلام ظلم الكرة النسائية وكرة الصالات لعدم الاهتمام باللعبتين وتحديدا الكرة النسائية.
وأضافت سحر عبد الحق خلال لقائها بفضائية " أون تايم سبورتس ان منتخب الكرة النسائية غير مصنف علي مستوي العالم.
وأكدت ان اتحاد الكرة فوجئ بتصريحات حسين عبد اللطيف المدير الفني السابق لمنتخب الكرة النسائية، التي هاجم فيها اتحاد الكرة ب وجود تدخلات في عمله وفرض لاعبات علي تشكيل المنتخب وكذلك خصم راتب نصف شهر منه، متابعة: " كلها اتهامات مغلوطة.
وأكدت سحر عبد الحق ان القانون المصري يعطي المجلس المنتخب التواجد حتي ما بعد الدورة الأولمبية فقط .
ومن جهة أخري أشارت سحر عبد الحق إلي ظهور أعراض علي ثلاثة موظفين وتم عمل مسحة لهم وننتظر النتيجة ظهر اليوم وسنعلن في حالة التأكد من إيجابية العينات.