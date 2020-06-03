سحر عبد الحق: كرة القدم النسائية في مصر مظلومة بسبب الإعلام

قالت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ان الاعلام ظلم الكرة النسائية وكرة الصالات لعدم الاهتمام باللعبتين وتحديدا الكرة النسائية.





وأضافت سحر عبد الحق خلال لقائها بفضائية " أون تايم سبورتس ان منتخب الكرة النسائية غير مصنف علي مستوي العالم.



