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أخبار البلد

7 معلومات عن الكاتب الصحفي الراحل رجائي الميرغني

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:12 ص
الكاتب الصحفي رجائي
الكاتب الصحفي رجائي الميرغني
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عبدالوكيل أبوالقاسم
توفى منذ قليل  الكاتب الصحفي رجائي الميرغني ، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، تاركاً إرثاً من المقالات و المؤلفات و الكتابات المهنية والصحفية .

ويرصد «صدى البلد» أبرز 7 محطات مهنية فى رحلة كفاح  الكاتب الصحفي رجائي الميرغني :

1- المنسق العام للإتلاف الوطنى لحرية الإعلام.

2- نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

3- تخرج في قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1970.

4- انتخب عضواً في مجلس نقابة الصحفيين خلال دورة 1995 – 1999.

5- وكيل أول لنقابة الصحفيين في دورة 1999 – 2003.

6- أمين مساعد للجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب عام 2000.

7- أمين عام المؤتمر العام الرابع للصحفيين في 2004.
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