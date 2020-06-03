7 معلومات عن الكاتب الصحفي الراحل رجائي الميرغني

توفى منذ قليل الكاتب الصحفي رجائي الميرغني ، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، تاركاً إرثاً من المقالات و المؤلفات و الكتابات المهنية والصحفية .
ويرصد «صدى البلد» أبرز 7 محطات مهنية فى رحلة كفاح الكاتب الصحفي رجائي الميرغني :
1- المنسق العام للإتلاف الوطنى لحرية الإعلام.
2- نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.
3- تخرج في قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1970.
4- انتخب عضواً في مجلس نقابة الصحفيين خلال دورة 1995 – 1999.
5- وكيل أول لنقابة الصحفيين في دورة 1999 – 2003.
6- أمين مساعد للجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب عام 2000.
7- أمين عام المؤتمر العام الرابع للصحفيين في 2004.