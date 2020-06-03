7 معلومات عن الكاتب الصحفي الراحل رجائي الميرغني

توفى منذ قليل الكاتب الصحفي رجائي الميرغني ، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، تاركاً إرثاً من المقالات و المؤلفات و الكتابات المهنية والصحفية .





ويرصد «صدى البلد» أبرز 7 محطات مهنية فى رحلة كفاح الكاتب الصحفي رجائي الميرغني :





1- المنسق العام للإتلاف الوطنى لحرية الإعلام.





2- نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.





3- تخرج في قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1970.





4- انتخب عضواً في مجلس نقابة الصحفيين خلال دورة 1995 – 1999.





5- وكيل أول لنقابة الصحفيين في دورة 1999 – 2003.





6- أمين مساعد للجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب عام 2000.





7- أمين عام المؤتمر العام الرابع للصحفيين في 2004.