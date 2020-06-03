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أخبار البلد

نقيب الصحفيين ينعي الكاتب الصحفي الراحل رجائي الميرغني

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:09 ص
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
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عبدالوكيل أبوالقاسم
نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ، الكاتب الصحفى رجائى الميرغني ، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل .

و ينشر صدى البلد نص نعي نقيب الصحفيين : 

البقاء والدوام لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ينعي ضياء رشوان نقيب الصحفيين ببالغ الأحزان والأسى للجماعة الصحفية والنخبة المصرية وعموم المصريين، أحد رموز الصحافة المصرية الكاتب الصحفي والنقابي الكبير الأستاذ رجائي الميرغني وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والذي وافته المنية فجر اليوم، بعد مسيرة عطاء متواصل لوطنه ومهنته ونقابته لعقود طويلة.

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ويتقدم النقيب بخالص العزاء لحرم الفقيد / الأستاذة خيرية شعلان الكاتبة الصحفية الكبيرة وأسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، متوجها إلي الله سبحانه وتعالى بالدعوات أن يتقبله بواسع رحمته  ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأصدقاءه وتلاميذه الصبر والسلوان.

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