بعد وفاة زوجها رجائي الميرغني.. خيرية شعلان: شارك في معارك الدفاع عن حرية الصحافة واستقلال النقابة

توفي الكاتب الصحفي الكبير رجائي الميرغني، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا، ووكيل مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، فجر اليوم الأربعاء؛ إثر أزمة صحية صدرية، عن عمر ناهز 72 عاما.
وقالت خيرية شعلان، قرينة الميرغني، ونائب رئيس تحرير الوكالة سابقا، إن الراحل "ارتبط بالعمل النقابي منذ عام 1980، وشارك في مختلف معارك الدفاع عن حرية الصحافة واستقلال النقابة، كما شارك في حرب أكتوبر ١٩٧٣واصيب خلالها".
عمل الميرغني محررًا بقسم الأخبار بوكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1970 ، وتنقل بين مختلف إدارات التحرير، وتخصص في الشئون الفلسطينية والعربية، وتولى منصب مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في صنعاء خلال الفترة من ١٩٨٨ إلى ١٩٩٢، وعمل نائبا لرئيس التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط اعتبارا من 2007 والمسئول عن شبكة المراسلين بالوكالة.
وأسهم الراحل، ضمن لجنة صحفية قانونية، ضمت أحمد نبيل الهلالي والمستشار سعيد الجمل والدكتور نور فرحات وحسين عبدالرازق ومجدى مهنا، في صياغة إعداد "مشروع قانون الصحافة" إبان أزمة القانون "93 ".
وشارك أيضا مع الزميلين صلاح الدين حافظ وحسين عبدالرازق في صياغة مشروع ميثاق الشرف الصحفي الذي أقرته الجمعية العمومية في يونيو 1996.
والميرغني من مواليد المنيا عام ١٩٤٨، وشغل عضوية مجلس نقابة الصحفيين لمدة 8 سنوات بدءا من عام ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠٠٣، كما شغل منصب وكيل أول مجلس النقابة خلال الدورة من عام ١٩٩٩ وحتى ٢٠٠٣.