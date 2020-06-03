بعد وفاة زوجها رجائي الميرغني.. خيرية شعلان: شارك في معارك الدفاع عن حرية الصحافة واستقلال النقابة

توفي الكاتب الصحفي الكبير رجائي الميرغني، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا، ووكيل مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، فجر اليوم الأربعاء؛ إثر أزمة صحية صدرية، عن عمر ناهز 72 عاما.





وقالت خيرية شعلان، قرينة الميرغني ، ونائب رئيس تحرير الوكالة سابقا ، إن الراحل "ارتبط بالعمل النقابي منذ عام 1980، وشارك في مختلف معارك الدفاع عن حرية الصحافة واستقلال النقابة ، كما شارك في حرب أكتوبر ١٩٧٣واصيب خلالها".



