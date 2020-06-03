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فن

له الفضل بعد ربنا علي.. وفاء عامر تنعى على عبد الرحيم برسالة مؤثرة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:23 ص
وفاء عامر
وفاء عامر
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مصطفى كرم

نعت الفنانة وفاء عامر الفنان على عبد الرحيم الذي توفي مساء أمس، الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.


ونشرت وفاء عامر صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: "له في قلبي محبة وله فضل بعد ربنا عليا، بحث عني في سكني وقتما كنت طالبة بمعهد فنون مسرحية ليكون أول عمل لي مع الراحل العظيم إسماعيل عبد الحافظ، وكان أحد زملائنا النجوم، ليصحبني معه ويكون أول ثلاثة مشاهد لي في ليالي الحلمية الجزء الأخير، بعدها تأتي أدواري لنلتقي في أعمال أخرى، ولم يحاول أن يذكرني ولكني لم ولن أنسى، رحمة الله عليك يا أستاذ على عبد الرحيم.. الفاتحة".


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علي عبد الرحيم فنان شارك فى مجموعة من الأفلام أشهرها "شمس الزناتي"، حيث قام بدور سامبو، و"العشق والدم".


كما كان له العديد من المشاركات فى المسلسلات المهمة منها "ليالي الحلمية" (ج3) -1989، و"الراية البيضا" - 1988، و"ثمن الخوف" - 1988، و"أدرك شهريار الصباح"، و"صح النوم"، و"عباس وحكايته مع الناس"، و"عباد الرحمن".

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