شاهد.. طفل وزيرة إماراتية يقتحم عليها البث المباشر مع الأمم المتحدة.. فيديو

تبدو حياة المسئولين والوزراء من الخارج جامدة وروتينية رتيبة، لا يتخلل صورتهم أي شكل من أشكال الحياة الطبيعية وحياة العائلات، وذلك من أجل المحافظة على هيبة صورهم أمام الكاميرات.





خلال مؤتمر المانحين لليمن الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، تفاجأت وزيرة إماراتية باقتحام ابنها البث المباشر عليها في لفتة مبهجة.





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اندهشت وزيرة التعاون الدولي الإماراتي «ريم الهاشمي» عندما اكتشفت اقتحام ابنها الصغير البث المباشر عليها خلال إلقاء خطاب بلادها في المؤتمر.





تفاجأت ريم الهاشمي بظهور طفلها «هزاع» معها في البث المباشر للمؤتمر أمام المانحين الآخرين، مما أعطى جوا مبهجًا ولحظة مميزة على الشاشة خلال الندوة الافتراضية.





لكنها اكتفت بالابتسام والإشارة بيدها في اعتذار سريع من المشاركين في الندوة، وقد أثار الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل بين المستخدمين الذين أعجبوا باللقطة الفريدة للوزيرة الإماراتية مع ابنها.



