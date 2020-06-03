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أخبار العالم

ناكرة الجميل.. علا الفارس تحذف تغريدة عن احتجاجات أمريكا بعد هجوم عنيف

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:20 ص
الإعلامية الأردنية
الإعلامية الأردنية علا الفارس
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قسم الخارجي
انتقادات بالجملة طالت مذيعة قناة الجزيرة القطرية علا الفارس، بعد تغريدة تحدثت خلالها عن الأوضاع في أمريكا على خلفية مقتل الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد الشرطة في منيابوليس.

في تغريدة على تويتر قالت الإعلامية علا الفارس: "بعض الدول دفعت ملايين الدولارات وفوقها فلسطين هدية لترامب كي يحفظ لها عروش من فيها.. وعلى حين غرة ابن الخليل الأبية زلزل عرش ترامب بـ20 دولار.. ومزورة كمان.." 

وبعد هجوم شرس، اضطرت علا الفارس لحذف التغريدة التي زعمت خلالها أن أحد أبناء مدينة الخليل الفلسطينية هو من يقف خلف الاحتجاجات التي تجتاح كثير من المدن في الولايات المتحدة.

ومنذ انضمامها لقناة الجزيرة، تنفذ علا الفارس أجندة النظام القطري والهجوم على دول عربية بعينها، بينما وصفها مغردون بالمرتزقة التي تغير مواقفها وفقا للتيار.

وتقصد الإعلامية الأردنية في تغريدتها المحذوفة محمود أبو ميالة، الذي يمتلك متجرا في الولايات المتحدة وكان سببا في إبلاغ الشرطة عن جورج فلويد الذي كان يحمل 20 دولارا مزورة، بحسب التقارير، وهي الحادثة التي أودت بحياته بعدما ضغط شرطي بركبته على عنقه لمدة استمرت أكثر من 7 دقائق.

واعتبر البعض التغريدة فيها متاجرة بالقضية الفلسطينية وإساءة للفلسطينين في الوقت ذاته باعتبارهم سببا في موت الشاب الأسود، رغم اعتذار أبو ميالة عما حدث وندمه عن إبلاغ الشرطة.

فيما علقت الكاتبة السعودية، فايزة محمد الصبحي، على موقف  الفارس قائلة  "أتعبتي من بعدك في نكران الجميل، هل اللمز و التلميح أقصى جهد منك تجاه القضية الفلسطينية؟.

بينما علق ناصر الشيخ قائلا "كم إحتضنا نفوسا وفتحنا لها قلوبنا قبل أبوابنا لتدور الأيام وتكشف لنا كم كان تقديرنا مجانبا للصواب مع قلة منها، الحمد لك يا رب والشكر حتى ترضى".
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