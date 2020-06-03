ناكرة الجميل.. علا الفارس تحذف تغريدة عن احتجاجات أمريكا بعد هجوم عنيف

انتقادات بالجملة طالت مذيعة قناة الجزيرة القطرية علا الفارس، بعد تغريدة تحدثت خلالها عن الأوضاع في أمريكا على خلفية مقتل الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد الشرطة في منيابوليس.
في تغريدة على تويتر قالت الإعلامية علا الفارس: "بعض الدول دفعت ملايين الدولارات وفوقها فلسطين هدية لترامب كي يحفظ لها عروش من فيها.. وعلى حين غرة ابن الخليل الأبية زلزل عرش ترامب بـ20 دولار.. ومزورة كمان.."
وبعد هجوم شرس، اضطرت علا الفارس لحذف التغريدة التي زعمت خلالها أن أحد أبناء مدينة الخليل الفلسطينية هو من يقف خلف الاحتجاجات التي تجتاح كثير من المدن في الولايات المتحدة.
ومنذ انضمامها لقناة الجزيرة، تنفذ علا الفارس أجندة النظام القطري والهجوم على دول عربية بعينها، بينما وصفها مغردون بالمرتزقة التي تغير مواقفها وفقا للتيار.
وتقصد الإعلامية الأردنية في تغريدتها المحذوفة محمود أبو ميالة، الذي يمتلك متجرا في الولايات المتحدة وكان سببا في إبلاغ الشرطة عن جورج فلويد الذي كان يحمل 20 دولارا مزورة، بحسب التقارير، وهي الحادثة التي أودت بحياته بعدما ضغط شرطي بركبته على عنقه لمدة استمرت أكثر من 7 دقائق.
واعتبر البعض التغريدة فيها متاجرة بالقضية الفلسطينية وإساءة للفلسطينين في الوقت ذاته باعتبارهم سببا في موت الشاب الأسود، رغم اعتذار أبو ميالة عما حدث وندمه عن إبلاغ الشرطة.
فيما علقت الكاتبة السعودية، فايزة محمد الصبحي، على موقف الفارس قائلة "أتعبتي من بعدك في نكران الجميل، هل اللمز و التلميح أقصى جهد منك تجاه القضية الفلسطينية؟.
بينما علق ناصر الشيخ قائلا "كم إحتضنا نفوسا وفتحنا لها قلوبنا قبل أبوابنا لتدور الأيام وتكشف لنا كم كان تقديرنا مجانبا للصواب مع قلة منها، الحمد لك يا رب والشكر حتى ترضى".
يا ست علا شكرًا لكِ— إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) June 2, 2020
لقد صادقتي على ما كان يردده الكثيرين عن أن بعضهم أينما حلوا حل معهم الخراب والدمار والتحريض والغوغائية (: @OlaAlfares
كلما انتشلهم أحد غدروه .. pic.twitter.com/7yPxcj98w8
كم إحتضنا نفوسا وفتحنا لها قلوبنا قبل أبوابنا لتدور الأيام وتكشف لنا كم كان تقديرنا مجانبا للصواب مع قلة منها، الحمد لك يا رب والشكر حتى ترضى@OlaAlfares pic.twitter.com/2tFrbjDoKB— Nasser H. Al-Shaikh (@NAlShaikh) June 2, 2020
الرخيصة المرتزقة سعيدة لأجل السرقات والجرائم وخراب البيوت الذي حصل لاشخاص وعوائل بريئة في امريكا لا ناقة لهم ولا جمل في القضية، وسبب سعادتها ان المتسبب (فلسطيني)!— إبراهيم المنيف (@altamimi14) June 2, 2020
ولأنها جاهلة قامت بحذف التغريدة، ويبدو انها تلقت اوامر عليا
>اللي مجنني، كيف كانت تعمل في مؤسسة سعودية؟!!@OlaAlfares pic.twitter.com/QY3MOhlwT2
مرتزقة تحت التدريب #علا_الفارس pic.twitter.com/SmZUwU0Kh3— فوزية الشهري🇸🇦#نعود_بحذر (@m000n2030) June 2, 2020