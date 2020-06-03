لردع المخالفين..حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

شنت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وذلك تنفيذات لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لازالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها .





واستهدفت حملة مكبرة إزالة بعض التعديات على أراضي الزراعية بناحية مناسب الخطيب سور بطول ١٠٠م حول ٢٠قيراط بحضور جمال نبوي رئيس الوحده المحليه بدسيا والمهندس خالد فتحي رئيس قسم حماية الاراضى بالاداره والمهندس سيد احمد وكيل الحمايه بالمركز.

كما تابعت الحملة إزاله أخري بحملة مكبره عدد ٣حاله تعدي علي مساحه ٣قيراط و١٢سهم بناحيه هواره المقطع بقياده حسين أبو حامد رئيس وحده هواره ومحمد راضي مساعد نائب رئيس مجلس المدينه والمهندس جمال عبد الحليم مسؤل التعديات.





وأكد وكيل الوزاره أن الحملات مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة ومنع جميع التعديات على الأراضي الزراعية.



