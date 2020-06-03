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محافظات

لردع المخالفين..حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:41 ص
صدى البلد
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قسم المحافظات
شنت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم حملة مكبرة  لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
 
 وذلك تنفيذات لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لازالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها .

واستهدفت حملة مكبرة إزالة بعض التعديات على أراضي الزراعية بناحية مناسب الخطيب سور بطول ١٠٠م حول ٢٠قيراط بحضور  جمال نبوي رئيس الوحده المحليه بدسيا والمهندس خالد فتحي رئيس قسم حماية الاراضى بالاداره والمهندس سيد احمد وكيل الحمايه بالمركز. 
 
كما تابعت الحملة إزاله أخري بحملة مكبره عدد ٣حاله تعدي علي مساحه ٣قيراط و١٢سهم بناحيه هواره المقطع بقياده حسين أبو حامد رئيس وحده هواره ومحمد راضي مساعد نائب رئيس مجلس المدينه والمهندس جمال عبد الحليم مسؤل التعديات. 

وأكد وكيل الوزاره أن الحملات مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة ومنع جميع التعديات على الأراضي الزراعية.

 مشددا على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات في مهدها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين.
لردع المخالفين..حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم
لردع المخالفين..حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم
لردع المخالفين..حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم
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