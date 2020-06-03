تقبله الله بواسع رحمته.. نقيب الصحفيين ينعى رجائي الميرغني نائب رئيس تحرير أ ش أ





ونعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين "ببالغ الأحزان والأسى للجماعة الصحفية والنخبة المصرية وعموم المصريين، أحد رموز الصحافة المصرية الكاتب الصحفي والنقابي الكبير الأستاذ رجائي الميرغني وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والذي وافته المنية فجر اليوم، بعد مسيرة عطاء متواصل لوطنه ومهنته ونقابته لعقود طويلة".





وتقدم النقيب بخالص العزاء لحرم الفقيد / الأستاذة خيرية شعلان الكاتبة الصحفية الكبيرة وأسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، متوجها إلي الله سبحانه وتعالى بالدعوات أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأصدقائه وتلاميذه الصبر والسلوان.





عمل الميرغني محررا بقسم الأخبار بوكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1970 ، وتنقل بين مختلف إدارات التحرير، وتخصص في الشئون الفلسطينية والعربية، وتولى منصب مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في صنعاء خلال الفترة من ١٩٨٨ إلى ١٩٩٢، وعمل نائبا لرئيس التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط اعتبارا من 2007 والمسئول عن شبكة المراسلين بالوكالة.





ولد الميرغنى المنيا عام ١٩٤٨، وشغل عضوية مجلس نقابة الصحفيين لمدة ثماني سنوات بدءا من عام ١٩٩٥وحتى عام ٢٠٠٣، كما شغل منصب وكيل أول مجلس النقابة خلال الدورة من عام ١٩٩٩ وحتى ٢٠٠٣.





ارتبط الراحل بالعمل النقابي منذ عام 1980، وشارك في مختلف معارك الدفاع عن حرية الصحافة واستقلال النقابة كما شارك في حرب أكتوبر ١٩٧٣واصيب خلالها".





وأسهم الراحل ضمن لجنة صحفية قانونية ضمت الأساتذة أحمد نبيل الهلالي والمستشار سعيد الجمل والدكتور نور فرحات وحسين عبدالرازق ومجدى مهنا في صياغة إعداد "مشروع قانون الصحافة" إبان أزمة القانون " 93 "، وشارك أيضا مع الزميلين صلاح الدين حافظ وحسين عبدالرازق في صياغة مشروع ميثاق الشرف الصحفي الذي أقرته الجمعية العمومية في يونيو 1996.



