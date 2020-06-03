رئيس مدينة سفاجا تتابع التزام العاملين بارتداء الكمامات

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم ، عدة مشروعات يجرى تنفيذها في مدينة سفاجا للتأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية والتزام الشركات والعمالة بارتداء الكمامات والقفازات وإتباع كافة الإجراءات الوقائية التى أصدرتها الجهات المختصة.





وأضافت " المغربي " أنها تتابع عمل اللجنة المشكلة لمتابعة المشروعات الإنشائية والإنتاجية التابعة للمحافظة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين بها، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.





وأوضحت "رئيس المدينة" أنها تقوم بالزيارات المفاجأة لمواقع العمل للتأكد من تطبيق القرار من خلال المرور بصفة دورية على تلك المشروعات، والتنبيه على الشركات العاملة بالمشروعات بتوفير أقصى درجات الحماية المقررة وخصم نسبة 1% من إجمالي التعاقدات مع هذه الشركات حال مخالفتها التعليمات وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.



