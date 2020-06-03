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محافظات

رئيس مدينة سفاجا تتابع التزام العاملين بارتداء الكمامات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:49 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
 تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم ، عدة مشروعات يجرى تنفيذها في مدينة سفاجا للتأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية والتزام الشركات والعمالة بارتداء الكمامات والقفازات وإتباع كافة الإجراءات الوقائية التى أصدرتها الجهات المختصة. 

وأضافت "المغربي" أنها تتابع عمل اللجنة المشكلة  لمتابعة المشروعات الإنشائية والإنتاجية التابعة للمحافظة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين بها، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت "رئيس المدينة" أنها تقوم بالزيارات المفاجأة لمواقع العمل للتأكد من تطبيق القرار من خلال المرور بصفة دورية على تلك المشروعات، والتنبيه على الشركات العاملة بالمشروعات بتوفير أقصى درجات الحماية المقررة وخصم نسبة 1% من إجمالي التعاقدات مع هذه الشركات حال مخالفتها التعليمات وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفقدت "المغربي" عدة مواقع منها تطوير مدرسه الصناعات البحرية وعملية رصف الطرق وصيانة وتركيب أعمده الكهرباء وإنشاء مبنى لإدارة التموين وتطوير مبنى الضرائب العقاري، مؤكدةً ان المرور الميدانى يهدف إلى التأكد من الإلتزام بتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقع العمل . 
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