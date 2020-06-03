بداية من اليوم.. القوى العاملة: الأردن تطلق خدمات نظام التصاريح للعمالة الوافدة إلكترونيا

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان - الأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.





وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.





وقال المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد في تقريره للوزير: إن وزارة العمل الأردنية سوف تطلق خدمة نظام التصاريح الإلكترونية اعتبارا من اليوم الأربعاء ، ما يترتب عليه الاستغناء عن المعاملات الورقية وإنجاز معاملات تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل من خلال النظام الالكتروني حصرا دون الحاجة لمراجعة وزارة العمل أو المديريات التابعة لها .





كما سيتم تفعيل خدمة عملية الدفع الإلكتروني للرسوم المستحقة على إصدار تصاريح العمل والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة وذلك تماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها للعودة الى تقديم خدماتها للعمال وأصحاب العمل وبشكل يحافظ على إجراءات السلامة العامة والصحة المهنية الواجب إتباعها من قبل الوزارات والدوائر الحكومية.





وقال وزارة العمل الأردنية : إنه لغايات الاستفادة من خدمات التصاريح الإلكترونية على صاحب العمل التسجيل على النظام من خلال الدخول على موقع الوزارة الرسمي mol.gov.jo اختيار بوابة تصاريح العمل الالكترونية وإدخال البيانات حسب المعطيات المطلوبة وحسب الخطوات التي يطلبها النظام ، كما اتاحت الوزارة دليل يوضح الية التسجيل على النظام لصاحب العمل .





وستعمل الوزارة على إطلاق نظام التصاريح الالكترونية على عدة مراحل بدءا بإطلاق خدمة تجديد تصاريح العمل للقطاع الزراعي من اليوم ، وإطلاق خدمة تجديد تصاريح العمل وتغيير صاحب العمل لقطاع العاملين في المنازل بتاريخ من 7 من نفس الشهر وخدمة تجديد وتغيير صاحب العمل للقطاع التجاري والصناعي ، المالي والخدمي 14 من الشهر ذاته.





أما الخدمات المقدمة للسفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأهلية والدوائر الرسمية ، فسوف تبدأ من 21 يونيو الجاري وأخيرا تصاريح العمل لعمال النظافة للعمارات والمجمعات التجارية 28 من الشهر ذاته.



