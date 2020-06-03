في زمن كورونا.. أبرز الإجراءات لتحسين الأداء الاقتصادي.. فيديو

قال الدكتور على الادريسى ، الخبير الاقتصادى ، إن البنك المركزى بدأ بمجموعة كبيرة جدا من القرارات، التى تقلل من الخسائر فى الكثير من القطاعات المختلفة ولا نستطيع انكار دور التبرعات الخاص باتحاد بنوك مصر .





واضاف " الادريسى " عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية " اكسترا نيو" ، مع الاعلامية " خلود زهران " ، ان اتحاد بنوك مصر قام بدور مهم جدا لمساندة الدولة حيث تبرع بأكثر من 530 مليون جنيه وهى تبرعات من أكثر من 15 بنكا .





وتابع الخبير الاقتصادى ، انه تم تخفيض سعر الفائدة فى اجتماع طارئ بـ 3% وهو بمثابة تشجيع اكبر للاستتثمار وتخفيف اعباء الاستثمار .





واكد الخبير الاقتصادى، انه تم تأجيل اقساط القروض حيث يعد من القرارات المهمه جدا لمدة شهور ، وهو ما استفاد منه ملايين من الافراد ، الى جانب اكثر من 192 الف شركة بالقطاعين العا والخاص .





واشار الى ان كل ذلك يساعد على عدم اضافة تكاليف اكثر على الشركات سواء قطاع عام او خاص أو حتى الافراد ، خاصة فى هذا الوقت الراهن .