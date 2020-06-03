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برلمان

نائب يطالب بفرض غرامات على التخلص غير الآمن من النفايات الطبية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:13 ص
النفايات الطبية
النفايات الطبية
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فريدة محمد

طالب النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بضرورة التخلص من النفايات الطبية بشكل صحيح وسليم، موضحا أن هذه النفايات من أخطر أنواع النفايات على البيئة وعلى صحة الإنسان، لاحتمال أحتوائها على بكتيريا وفيروسات وفطريات وغيرها مسببات الأمراض، لذا فهي من أكثر المسبّبات التي تقف وراء ظهور الأمراض والأوبئة السريعة الانتشار والتي تفتك بأرواح الناس.

كما طالب النائب فى بيان صحفى له بتطبيق غرامات على من يلقي الكمامة أو الجوانتي بالشوارع في ضوء التخلص من النفايات الطبية بشكل خاطئ، خاصة بعد أن ألزمت الحكومة المواطنين بارتداء الكمامات في مختلف الأماكن التي قد تشهد تجمعات، بعد تزايد حالات المصابين بفيروس "كورونا" المستجد وتخطيها حاجز 23 ألف مصاب.

وأضاف أن سلة النفايات الخطرة الموجودة في المستشفيات غير متوافرة في الشوارع، ولذلك لا بد من توفيرها في مختلف المناطق وتمييزها بلون معين، حتى تكون مختلفة عن صناديق القمامة العادية، وبالتالي يضع المواطنون فيها هذه النفايات الطبية لمنع انتشاء الفيروس.

وأشار إلى أن زيادة توعية المواطنين بطرق ارتداء الكمامات وخلعها والتخلص الآمن منها أمر ضروري جدًا خلال الفترة الراهنة مطالبًا بضرورة الوعي الطبي والصحي للمواطنين، فضلًا عن ضرورة إفساد الكمامة بعد استخدامها من خلال تقطيع الأستك أو الأربطة الخاصة بها حتى لا يعاد استخدامها مرة أخرى.
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