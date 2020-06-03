رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل مرور سفينة موبوءة بفيروس كورونا..فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس : إنه يتم حل أى مشكلات على سطح السفن التى تمر من الممر الملاحى بقناة السويس، لافتًا إلى أن الشهر الماضى كان هناك مركب بها 64 حالة إصابة بفيروس كورونا على متنها، لافتًا إلى أن وزارة الصحة حذر من المركب الموبوءة ونصحت بعدم صعود أى من المرشدين على سطح المركب.





وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى، أنه تم اتباع تعليمات وزارة الصحة وإرشاد السفينة عن بعد دون صعود أى مرشد على سطح المركب، وذلك من غير تعرض أى أحد من الموظفين بهيئة قناة السويس للخطر، مؤكدًا أنه دائمًا يتم إيجاد حلول لمرور المراكب والسفن.





وتابع أنه يتم معاونة كل السفن للمرور بأمان وسلام من قناة السويس، ويتم مساعدة السفن وحل مشكلاتها من قبل أسطول بحرى كامل لحل كافة المشكلات فى أسرع وقت، موضحًا أنه تم تدريب المرشدين على الإرشاد عن بعد من قبل انتشار فيروس كورونا فى العالم.





وأكد أنه تم تنفيذه فعليًا لأول مرة منذ شهر ونصف فقط، مضيفًا أنه تم التعامل فى أسرع وقت مع السفينة الموبؤة ومرورها بسلام من هيئة قناة السويس دون إصابة أى أحد من العاملين فى قناة السويس، وذلك من خلال 16 نقطة مراقبة والارشاد عن بعد.



