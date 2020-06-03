زراعة الوادي: توريد 234 ألف طن قمح للصوامع والشون بمراكز المحافظة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، عن حصاد 186510 أفدنة قمح من إجمالي 192701.18 فدانًا على مستوى المراكز الإدارية الخمسة ومنطقة شرق العوينات.





أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، المهندس إسماعيل رضوان، أنه تم توريد 234317.230 طن قمح حتى الثلاثاء الموافق 2 يونيو الجاري، وذلك للصوامع داخل وخارج المحافظة، بينما جرى توريد 191931 طن قمح للصوامع وشركات المطاحن خارج المحافظة.

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قال إسماعيل، في بيان صحفي، إن موسم حصاد القمح وتوريده واستلامه من المزارعين سينتهي في شهر يوليو المقبل، بعد الانتهاء من حصاد جميع المساحات المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية ومنطقة شرق العوينات الاستثمارية.





يذكر، أن مديرية التموين بالمحافظة، أعلنت في شهر مارس الماضي مواقع تخزين الغلال المحلية بنطاق المحافظة والتي بلغت 7 مواقع ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع فضلًا عن عدد من الصوامع خارج المحافظة واستبعاد الشون الترابية خوفًا على المحصول من العوامل الجوية ولانخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات، كما أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد.





من جانب اخر أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن حصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية والخضر للموسم الحالي 2020، بإجمالي 19316 فدانا.





أكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس إسماعيل رضوان، أنه تم زراعة 17 صنفًا من الخضر على مساحة 659 فدانًا على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، بينما جرى زراعة 21 صنفًا من المحاصيل الصيفية على مساحة 18657 فدانًا بزمام المحافظة.