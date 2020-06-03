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بعد عودة الانفتاح التجاري..رئيس قناة السويس: نتوقع تحقيق إيرادات أعلى فى النصف الثانى من 2020..فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:26 ص
رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس
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آيات أحمد
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: إنه من المتوقع تحقيق أرقام إيرادات أعلى من التى تم تحقيقها العام الماضى؛ وذلك فى النصف الثانى من 2020 بعد تحقيق الانفتاح التجارى تدريجيًا.

موضحًا أن شهر مايو الماضى سجل نفس عدد السفن التى مرت بها فى نفس الشهر العام الماضى.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال حديثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن انخفاض التجارة العالمية أدى إلى انخفاض الحمولات مما أدى إلى انخفاض العائد بنسبة 9.6%، مضيفًا أن ما يحدث طبيعى جدًا فى ظل الركود العالمى الموجود فى العالم كله.

وأشار إلى أن الحاويات التى مرت فى الشهر الماضى صغيرة الحجم باستثناء أكبر سفينة فى العالم التى مرت يوم 25 مايو الماضى، مؤكدًا أنه فى النصف الثانى من 2020 مع تحرك حركة التجارة العالمية سيتم تحقيق إيرادات مساوية لنفس العام الماضى.

وتابع أن قناة السويس لم تتوقف عن العمل فى ظل جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم تدشين أول قاطرة لكراكتين فى  هولندا، موضحًا أنها أكبر واحدث الكراركات العملاقة وستصل مصر نهاية 2020، وبها أحدث الاجهزة والمعدات الاليكترونية وتستطيع أن تعمل فى التربة الصلبة أو الصخرية.

وأشار إلى أن العمل فى قناة السويس لم يتأثر بجائحة فيروس كورونا نهائيًا، مؤكدًا أن العمل يتم على قدم وساق وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة.
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