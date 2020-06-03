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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تخطط لإنفاق 82 مليون دولار لتطوير علاجات ولقاحات لفيروس كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أنها تخطط لإنفاق 100 مليار وون (أي ما يعادل 15ر82 مليون دولار) لتطوير علاجات ولقاحات لفيروس كورونا، بغرض التركيز بشكل أساسي على دعم أبحاث العلاج باستخدام البلازما والأجسام المضادة واكتشاف فعالية الأدوية الموجودة.
وقال وزير الصحة نيونج-هو خلال اجتماع- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إن الحكومة والشركات الخاصة ستتعاون لتأمين علاجات محلية خلال العام الجاري ولقاح محلي خلال العام القادم.
وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن الحكومة تهدف بشكل أولي إلى تطوير علاج محلي باستخدام البلازما خلال العام الجاري.
يُشار إلى أن العلاج بالبلازما يعني حقن المرضى ببلازما غنية بالأجسام المضادة مأخوذة ممن تعافوا من الإصابة بالفيروس تماما. والبلازما هي سائل بروتيني أصفر من الدماء، وهو ما يتبقى بعد إزالة خلايا الدم والصفائح الدموية.
ويتم حاليا تجميع كمية كبيرة من عينات الدماء ممن تماثلوا للشفاء تماما في مدن بما يشمل مدينة "دايجو" الغربية الشرقية، التي كانت بؤرة تفشي الوباء في كوريا سابقا.
وأضاف المسؤولون أن الحكومة الكورية الجنوبية تعمل بشكل مشترك مع شركات الأدوية المحلية ويتوقع أن تبدأ الاختبارات السريرية خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.
وأفادت الحكومة كذلك بأنها تخطط لتطوير العلاج باستخدام الأجسام المضادة غير الفيروسية حتى العام القادم، مع إجراء التجارب السريرية البشرية بحلول النصف الأخير من العام الجاري.
وتقوم شركات الأدوية المحلية الرئيسية بالبلاد بما يشمل شركة "سيلترون" للأدوية العملاقة بالإضافة إلى المنظمات البحثية بإجراء اختبارات سريرية على الحيوانات.غير أن هذه الشركات لم تتلق بعد تصديقا لإجراء الاختبارات على البشر من وكالة سلامة الدواء الوطنية، بوزارة سلامة الغذاء والدواء.
وكجزء من الجهود المبذولة لاكتشاف فعالية الأدوية الموجودة، أفادت الحكومة بأنها تدرس حاليا الفعالية المضادة للفيروسات في دواء "نافاموستات"، المعتمد لعلاج التهاب البنكرياس.
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