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توك شو

رشقوا الشرطة بالحجارة.. شاهد اندلاع مظاهرات عنيفة في باريس

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:32 ص
مظاهرات فرنسا
مظاهرات فرنسا
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شيرين عادل
عرضت فضائية "يورو نيوز" لقطات رصدت اندلاع مظاهرات احتجاجية في باريس. 

واندلعت صدامات في باريس على هامش تظاهرة محظورة شارك فيها حوالي 20 ألف شخص للاحتجاج على عنف الشرطة الفرنسية والعنصرية، ونظمت بمبادرة من أقارب شاب أسود قُتل أثناء توقيفه في 2016. 

وعلى الرّغم من أنّ السلطات حظرت هذه التظاهرة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجدّ، إلا أن المنظّمين أصرّوا على إجرائها للتنديد بعنف الشرطة، في احتجاج يندرج في سياق ما تشهده الولايات المتّحدة منذ أسبوع من تظاهرات عنيفة وأعمال شغب احتجاجًا على مقتل المواطن الأسود جورج فلويد اختناقًا تحت ركبة شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس الأمريكية. 

وعلى هامش التظاهرة التي جرت أمام مقر المحكمة في شمال شرق باريس دارت صدامات بين قوات الأمن وجمع من المحتجين تخلّلها إلقاء مقذوفات وإقامة حواجز ومتاريس واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع. 

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها بالإنجليزية "حياة السود قيّمة" وبالفرنسية "صمت يساوي اختناق" و"فلنضع حدًا لاستعمار الشرطة". وقدّرت الشرطة أعداد المتظاهرين في باريس بحوالي 20 ألف شخص. 

وتخلّلت المواجهات بين المحتجين والشرطة في باريس إلقاء مقذوفات على القوات الأمنية التي ردّت باستخدام الغاز المسيل للدموع. 

وبعدما تفرّق المتظاهرون، اندلعت اشتباكات متفرّقة بين قوات الأمن ومجموعات صغيرة من المحتجين الذين رشقوا الشرطة بالحجارة لتردّ الأخيرة عليهم باستخدام بنادق الكرات الوامضة ضدّهم. 
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